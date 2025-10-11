استعدادًا لزيارة ترامب إلى إسرائيل.. اضطرابات متوقعة في مطار بن جوريون

مصراوي

أوصت هيئة المطارات الإسرائيلية المسافرين بالوصول إلى مطار بن جوريون بالقطار يوم الاثنين، وذلك في أعقاب استعداداتها لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أنه بسبب الترتيبات الأمنية، من المتوقع حدوث اضطرابات واسعة في حركة المرور على الخطوط المؤدية إلى مطار بن جوريون، من الساعة 6:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل جميع الرحلات الدولية المقرر إقلاعها من المبنى رقم 1 إلى المبنى رقم 3.

وأضاف البيان أنه من المتوقع إلغاء الرحلات من وإلى مطار رامون؛ ولن تكون خدمة سيارات الأجرة والحافلات المكوكية إلى مطار بن جوريون متاحة للجمهور بسبب إغلاق الخطوط.

وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الرئيس الأمريكي سيزور إسرائيل يوم الأحد 12 أكتوبر ويلقي كلمة أمام الكنيست، وذلك قبل أن يأتي إلى القاهرة لحضور توقيع اتفاقية وقف الحرب في غزة يوم الإثنين المقبل.