فيضانات بجنوب شرقي إسبانيا بسبب هطول أمطار غزيرة

مدريد - (د ب أ)

تسبب هطول أمطار غزيرة في منطقة مورسيا بجنوب شرقي إسبانيا في فيضان على الطرق وأجبر عشرات السكان على الإجلاء، وفقا لما ذكر مسؤولون اليوم السبت.

وحذر فرناندو لوبيز ميراس، رئيس المنطقة الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط السكان في منطقتي كامبو دي كارتاهينا ومازارون أن "يتجنبوا السفر غير الضروري ويتخذوا حذرهم"، حسبما ذكرت قناة "آر تي في إي" التلفزيونية.

وحث ماريو بيريز سيرفيرا، عمدة لوس ألكازاريس عبر تطبيق إنستجرام السكان المقيمين في مناطق منخفضة بالبلدية على الصعود إلى الطابق الأول من منازلهم وجلب الغذاء والماء ومستلزمات الإسعافات الأولية والبطاريات. بحسب ميراس لم تقع أية وفيات.

وتم إصدار تحذير باللون الأحمر مؤقتا، وهو أعلى مستوى تحذير، في منطقة مورسيا والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك إرسال إشعارات على الهواتف المحمولة للسكان.

وتحسن الوضع لاحقا وتم تعديل التحذير إلى اللون الأصفر لمناطق معينة.