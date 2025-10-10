رئيس بيرو الانتقالي يتعهد بالحياد في الانتخابات بعد عزل الرئيس المنتخب

(أ ب)

استيقظ سكان بيرو على نبأ اختيار رئيسهم السابع في أقل من عقد اليوم الجمعة، حيث تسلم خوسيه جيري "38 عامًا" زمام الأمة المضطربة، بعد أن أطاح البرلمان بالرئيسة دينا بولوارتي المكروهة على نطاق واسع في عملية عزل سريعة الليلة الماضية.

وقال المحامي الشاب الذي أصبح رئيسًا للبرلمان في يوليو الماضي فقط، بعد فترة وجيزة من أداء اليمين صباح اليوم الجمعة، إنه سيسعى إلى "المصالحة"، والتصدي للجريمة الجامحة في بيرو وضمان "الحياد" في الانتخابات عندما ينتخب مواطنوه رئيسًا جديدًا في أبريل المقبل.

وكان النواب قد أعدوا مناظرة ومحاكمة عزل مساء أمس الخميس، في البرلمان المكون من غرفة واحدة ويبلغ عدد أعضائه 130، بعد التصويت على قبول أربعة طلبات لإجراء تصويت لعزل بولوارتي من منصبها، بسبب ما وصفوه بعجز حكومتها عن كبح الجريمة.

وطلبوا من بولوارتي الحضور أمامهم قبيل منتصف الليل للدفاع عن نفسها، ولكن عندما لم تظهر، صوتوا على الفور للإطاحة بها.

وفي غضون وقت قصير، صوت 124 نائبا بعيد منتصف الليل على عزل بولوارتي، ولم تكن هناك أصوات ضد قرار العزل، وهي المحاولة التاسعة لعزلها.