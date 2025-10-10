إعلان

البيت الأبيض: ترامب يغادر الأحد متجهًا إلى إسرائيل

كتب : مصراوي

06:25 م 10/10/2025

ترامب يغادر الأحد متجهًا إلى إسرائيل

وكالات

قال البيت الأبيض للجزيرة، إن الرئيس دونالد ترامب يغادر مساء الأحد في اتجاه إسرائيل.

كما أكد البيت الأبيض للجزيرة، أن ترامب سيلقي خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي الاثنين المقبل، قبل التوجه إلى مصر للتوقيع على اتفاق غزة.

وأمس الخميس، دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، الرئيس ترامب لإلقاء خطاب رسمي أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وقال أوحانا، في رسالة وجهها إلى ترامب عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس": "لقد أثبتت أنه تحت قيادتك، فإن أمريكا ليست قوة عسكرية عظمى فحسب، بل قوة أخلاقية عظمى أيضًا - وأن السلام يأتي من خلال القوة".

وأضاف: "يعتبركم شعب إسرائيل أعظم صديق وحليف للأمة اليهودية في التاريخ الحديث. ولذلك، يشرفني ويسعدني أن أدعوكم رسميًا لإلقاء خطاب رسمي للأمة أمام الكنيست".

وأشار رئيس الكنيست الإسرائيلي، إلى أن خطاب ترامب سيكون الأول لرئيس أمريكي في السلطة منذ زيارة الرئيس جورج دبليو بوش في عام 2008.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تلقى دعوة لإلقاء كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، مضيفًا: "إذا أرادوا مني أن أفعل ذلك، فسأفعل".

وأضاف ترامب، أنه سيكون هناك مراسم توقيع في مصر على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أنه سيحاول القيام برحلة إلى الشرق الأوسط لحضور "التوقيع الرسمي" على الاتفاق.

زيارة ترامب لإسرائيل دونالد ترامب البيت الأبيض اتفاق غزة

