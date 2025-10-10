(أ ب)

رفعت تركيا حظر الطيران على مطار في إقليم كردستان العراق، وهو حظر كان مفروضا منذ 2023، بسبب مخاوف من أنشطة مسلحة كردية مزعومة في المنطقة.

وتم إعلان استئناف الطيران إلى مطار السليمانية الدولي من مكتب نجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، في ساعة متأخرة من أمس الخميس بعد اجتماع في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وناقش أردوغان وبارزاني العلاقات التركية مع العراق وإقليم كردستان، فضلا عن فرص التعاون والتنمية الإقليمية، وفقا لبيان من مكتب أردوغان.

ووافق حزب العمال الكردستاني في وقت سابق من العام الجاري على حل نفسه وترك الصراع المسلح في إطار مبادرة سلام جديدة مع تركيا.

ورحبت رئاسة إقليم كردستان بقرار تركيا في بيان، ووصفته بأنه انعكاس للروابط القوية بين الجانبين وخطوة من شأنها تعميق التعاون المشترك.