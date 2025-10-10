إعلان

تفجير إسرائيلي يستهدف منزلا في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

كتب : مصراوي

11:01 ص 10/10/2025

الجيش الإسرائيلي

بيروت- (د ب أ)

أقدمت قوة إسرائيلية فجر اليوم الجمعة على تفجير أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، بعد توغلها لمسافة تقارب كيلومتر ونصف داخل البلدة.

وتوغلت القوة الإسرائيلية فجرًا نحو كرم البياض في بلدة عيتا الشعب، التابعة لقضاء بنت جبيل، وقامت بتفخيخ ونسف منزل لا يزال أصحابه يترددون إليه، وفقا لما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يُذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، والذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، إذ لا تزال قواتها تنفذ عمليات تجريف ونسف وتفجير في جنوب لبنان، وتشنّ غارات شبه يومية على عدد من المناطق الجنوبية. كما تستمر في التمركز داخل عدة نقاط في الجنوب اللبناني.

جنوب لبنان الجيش الاسرائيلي بلدة عيتا الشعب

