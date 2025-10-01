حركة الجهاد الإسلامي: ما جرى مع أسطول الصمود يمثل قرصنة بحرية

وكالات

أدانت حركة الجهاد الإسلامي، العدوان الإسرائيلي، على أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، معتبرة ما حدث جريمة جديدة بحق الإنسانية.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ما جرى مع أسطول الصمود يمثل قرصنة بحرية وخرقا سافرا للأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية

وأضافت: "الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين في الأسطول وأي اعتداء عليهم جريمة لا تسقط بالتقادم".

وكانت أعلنت اللجنة الإعلامية لأسطول الصمود، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المشاركين على متن سفينتي "ألما" و"سيروس"، التابعين لأسطول الصمود العالمي.

أفاد مراسل قناة "الجزيرة"، بانقطاع الاتصال بعدد من سفن أسطول الصمود بعد اقتراب سفن حربية إسرائيلية.

وقال المراسل على متن السفينة "أنس الشريف"، إن الناشطين اضطروا للتخلي عن هواتفهم بعد اقتراب سفينة حربية إسرائيلية منهم، مضيفا "قائد سفينتنا طلب منا تسليم الهواتف بعد اقتراب سفينة إسرائيلية منا".

وأوضح المراسل، أن سفن الأسطول العالمي ما زالت في المياه الإقليمية على بعد نحو 80 ميلا بحريا من ساحل غزة.

وقالت عضو البرلمان الأوروبي إيما فورو، الأربعاء، إن الناشطين على متن السفينة "ألما" ضمن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، يجلسون على سطح السفينة تأهبا لاعتراض وشيك من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت فورو، في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، إن سفن البحرية الإسرائيلية تحاصر السفينة "ألما" الآن وتطالب بإيقاف الأسطول.

وأضافت فورو، في منشور منفصل: "اختطافنا وشيك الآن.. 10 إلى 12 سفينة إسرائيلية تقترب حاليا من أسطولنا، ما تفعله إسرائيل فضيحة.. نحن في صف القانون الدولي".

وأفاد مراسل الجزيرة، بأن قائد السفينة ألما قال للبحرية الإسرائيلية إنه سيتجاهل تحذيراتها.

وذكر مراسل قناة "الجزيرة" على متن أسطول الصمود، أن الأسطول قرر مواصلة رحلته إلى غزة حتى في حال اعتراض القوات الإسرائيلية بعض سفنه، مشيرا إلى أن مسيرات مجهولة الهوية تحلق فوق سفن أسطول الصمود.

وأعلن أسطول الصمود، رصد أكثر من 20 سفينة مجهولة الهوية على بعد 3 أميال بحرية من موقعه على أجهزة الرادار، مضيفا "ماضون في طريقنا إلى غزة وإبحارنا باتجاه القطاع قانوني".

وأشار أسطول الصمود، إلى أنه أعلن حالة الطوارئ ويتوقع أن تعترض البحرية الإسرائيلية سفن الأسطول خلال ساعة، موضحا أن البحرية الإسرائيلية أبلغته أنها ستعتبر مواصلة الإبحار نحو غزة مخالفة وأنها ستعتقل المشاركين.