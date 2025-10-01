فلسطين حرة.. إضراب عام في اليونان يعطل جميع الخدمات في أنحاء البلاد

(أ ب)

أدى إضراب عام على مستوى البلاد في اليونان إلى توقف العبارات في الميناء وتعطيل وسائل النقل العام في جميع أنحاء العاصمة اليوم الأربعاء، حيث احتج عمال القطاعين العام والخاص على التغييرات التي طرأت على قوانين العمل في البلاد.

ونظم آلاف من المتظاهرين مسيرات في شوارع أثينا اليوم، حيث رفع الكثير من المحتجين أيضا أعلاما فلسطينية وهتفوا "فلسطين حرة حرة" للإعراب عن معارضتهم للحرب في غزة.

ووفقًا لوسائل الإعلام في اليونان، لن تعمل سيارات الأجرة أو القطارات في أثينا طوال مدة الإضراب الذي يستمر 24 ساعة، بينما تعمل الحافلات وخدمات المترو والترام في المدينة وفق جدول زمني مخفض.

وأدى الإضراب إلى تعطيل الخدمات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المدارس والمحاكم والمستشفيات العامة والبلديات.

ودعت نقابات تمثل موظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع الخاص، إلى الإضراب احتجاجا على تعديلات قانون العمل التي ستتيح مرونة أكبر، بما في ذلك السماح بالعمل الإضافي الذي يمكن أن يمتد إلى 13 ساعة يوميا.

وبموجب اللوائح الجديدة، سيتم تحديد الحد الأقصى لساعات العمل التي تشمل العمل الإضافي بـ48 ساعة أسبوعيا، مع السماح بحد أقصى 150 ساعة عمل إضافي سنويا.

وتقول النقابات العمالية، إن القواعد الجديدة تجعل العمال عرضة لانتهاكات قوانين العمل من قبل أصحاب الأعمال.

وقال الاتحاد العام لعمال اليونان وهو نقابة شاملة للقطاع الخاص في بيان له "نرفض نظام الـ13 ساعة عمل الإرهاق ليس تنمية والتسامح الإنساني له حدود.

ودعا الاتحاد إلى أسبوع عمل مدته 37 ساعة ونصف وإلى العودة إلى اتفاقيات التفاوض الجماعية.