إثيوبيا.. مصرع 36 شخصًا وإصابة 200 آخرين إثر انهيار كنيسة قيد الإنشاء

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، بمصرع 36 وإصابة 200 جراء انهيار كنيسة تحت الإنشاء في ولاية أمهرة شمالي إثيوبيا.

ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بكنيسة "منجار شنكورا أريرتي مريم" في أمهرة، شمالي إثيوبيا، أثناء تجمع المصلين لحضور حفل سنوي.

ومن جانبه، قال سيوم ألتاي، وهو طبيب في مستشفى محلي، إن الضحايا بينهم بعض الأطفال وكبار السن، مضيفا: "تأكدنا حتى الآن من مقتل 25 شخصا وإصابة أكثر من مئة آخرين"، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

وأشار إلى أن المستشفى يسعى للحصول على دعم من الصليب الأحمر لرعاية المصابين.