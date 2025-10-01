إعلان

طالبان تنفي فرض حظر شامل على الإنترنت في أفغانستان

كتب : مصراوي

11:40 ص 01/10/2025

أفغانستان

إسلام آباد - (أ ب)

رفضت حكومة طالبان في أفغانستان التقارير التي تتحدث عن فرض حظر على الإنترنت على مستوى البلاد.

وكانت وسائل الإعلام محلية في أفغانستان قد أفادت مساء أول أمس الإثنين، أن شبكة إنترنت الألياف الضوئية تعطلت في جميع أنحاء البلاد، وهي أول مرة ينقطع فيها الوصول إلى الألياف الضوئية في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية بأن انقطاع الخدمات يؤثر أيضا على بثها التلفزيوني والإذاعي.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر حكومي لـ وكالة فرانس برس بأن سلطات طالبان في أفغانستان قطعت اتصال الألياف الضوئية في مختلف أنحاء البلاد "حتى إشعار آخر".

وجاء انقطاع الخدمات في البداية في أعقاب أمر من القائد الأعلى لحركة طالبان، والذي تردد أنه يهدف إلى كبح "الفسوق"، إلا أن تقارير لاحقة أشارت إلى أنه تم رفع الحظر بعد إعادة تهيئة شبكة الألياف البصرية إلى نظام نقطة إلى نقطة.


أفغانستان إسلام آباد الإنترنت

