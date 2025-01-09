لوس أنجلوس تحترق.. إعلامي أمريكي يُحذر من تحقق "نبوءة" مرعبة لخبير حرائق

(مصراوي)

تحدث الإعلامي الأمريكي الشهير، جو روجان، عن تحذيرات سابقة من خبير حرائق تقابل معه في وقت سابق، وصفها البعض بأنها "نبوءة مرعبة".

New photos of the Palisades Fire burning north of Santa Monica, taken from a diverted flight that was originally headed to Burbank, CA, but landed at Los Angeles International Airport instead. LSC Permission: Mark Viniello pic.twitter.com/gFJcMeXMrc — Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) January 8, 2025

وبدأت الحرائق عند مشارف مدينة لوس أنجلوس بفعل الرياح العاتية التي جعلت السيطرة عليها شبه مستحيلة، وفقاً للسلطات المحلية التي حذرت من احتمال تفاقم الوضع في الأيام المقبلة.

the wind in LA is INSANE rn… pic.twitter.com/T5GU8z1FEh — juju 💰 (@ayeejuju) January 9, 2025

وخلال إحدى حلقات برنامجه الشهير "تجربة جو روجان"، تحدث الإعلامي الأميركي عن لقاء سابق مع خبير حرائق حذره من سيناريو كارثي في لوس أنجلوس.

وقال روجان "هذا الخبير أخبرني أن الرياح في يومٍ ما ستضرب بطريقة معينة، مما يجعل من المستحيل إيقاف النيران. عندها ستحترق المدينة بأكملها وصولاً إلى المحيط".

وأضاف روجان "عندما سألته إن كانت النيران ستحرق المدينة بالكامل، أجاب بنعم. واليوم أرى ما حذر منه يتحقق أمام أعيننا".

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للرياح وهي تنقل النيران من مبنى إلى آخر بسرعة هائلة، مما أثار فزع السكان وخبراء المناخ على حد سواء.

وأشار روجان في حديثه إلى أن هذه "النبوءة" ليست مفاجأة للخبراء، حيث أكدوا مراراً أن ظروف لوس أنجلوس المناخية، مع وجود الرياح القوية والجفاف المستمر، تجعل المدينة عرضة لحرائق ضخمة.