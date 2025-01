لوس أنجلوس تحترق.. إعلامي أمريكي يُحذر من تحقق "نبوءة" مرعبة لخبير حرائق

(مصراوي)

تحدث الإعلامي الأمريكي الشهير، جو روجان، عن تحذيرات سابقة من خبير حرائق تقابل معه في وقت سابق، وصفها البعض بأنها "نبوءة مرعبة".

New photos of the Palisades Fire burning north of Santa Monica, taken from a diverted flight that was originally headed to Burbank, CA, but landed at Los Angeles International Airport instead.

LSC Permission: Mark Viniello pic.twitter.com/gFJcMeXMrc

— Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) January 8, 2025