إعلام عبري: يتبقى 98 أسيرًا إسرائيليًا بغزة بينهم 36 أُعلن مقتلهم

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعاد جثتي يوسف وحمزة الزيادنة من غزة وتبقى 98 أسيرا بينهم 36 أُعلن مقتلهم.

وفي وقت سابق من اليوم، زعمت هيئة البث العبرية، العثور على جثتي الأسيرين الإسرائيليين يوسف وحمزة الزيادنة بقطاع غزة، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ عائلتيهما.

من جانبها، أعلنت عائلة الزيادنة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغتهم بالعثور على جثامين الأسيرين في غزة.

وكانت حركة حماس أسرت يوسف وحمزة الزيادنة من منطقة النقب، خلال هجومها على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر 2023 "عملية طوفان الأقصى".

وتمكن عناصر حماس من أسر 5 أفراد من عائلة الزيادنة (بلال – عائشة – يوسف – خميس – حمزة)، من مستوطنة كيبوتس حوليت صباح يوم 7 أكتوبر 2023.

لكن، حماس أطلقت سراح 3 من أفراد العائلة خلال صفقة التبادل التي أجرتها مع إسرائيل نهاية نوفمبر 2023.