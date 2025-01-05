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أثناء مرور قطار شحن.. انهيار جسر في ولاية أوريجون الأمريكية

08:29 ص الأحد 05 يناير 2025

الشرطة الأمريكية

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وكالات

انهار جسر بالقرب من مدينة كورفاليس في ولاية أوريجون الأمريكية، وذلك أثناء سير قطار شحن عليه مما أسفر عن سقوط عربة واحدة محملة باليوريا في النهر، دون وقوع إصابات.

وقال ممثل شركة "بورتلاند آند ويسترن" PNWR للسكك الحديدية: "انهار الجسر العلوي أثناء سير قطار بضائع، مما تسبب في سقوط عربة محملة باليوريا في نهر ماري"، بحسب روسيا اليوم.

وأكد متحدث باسم شركة PNWR، أن القطار المكون من 19 عربة كان يسير على جسر السكة الحديد لحظة انهياره، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ويجري الآن توضيح ملابسات الحادث، ومن جهتها طلبت شرطة كورفاليس من السكان عدم دخول النهر حتى إشعار آخر، بسبب احتمال دخول اليوريا إلى المياه.

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