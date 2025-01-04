الأمين العام لحزب الله: الأضرار المادية ليست مهمة والمهم أن مشروع المقاومة لم يسقط

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم السبت، إن المقاومة تجذرت أكثر فأكثر وأصبحت أقوى مما كانت وستعلم الأجيال القادمة وازدادت.

وأوضح قاسم، أن الأضرار المادية ليست مهمة والمهم أن مشروع المقاومة لم يسقط، مشيرا إلى أن معركة أولي البأس ولادة جديدة للبنان العصي على الاحتلال والذي يحمل أملا للمستقبل.

وأكد قاسم، أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا والدول الكبرى تتفرج على المجازر التي تجري كل يوم في غزة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني هو أكثر شعوب العالم تقديما للتضحيات وسيبقى شعبا حرا ومقاومته مستمرة.

ولفت قاسم إلى أن إسرائيل حاولت لمدة 64 يوما أن تتقدم داخل الأراضي اللبنانية لكنها تقدمت فقط مئات الأمتار، مؤكدا أنها عجزت عن التقدم في عمق لبنان بفضل قوة المقاومة.

وشدد قاسم على أن المقاومة قوية ورادعة ومؤثرة وتعطل أهداف العدو رغم التدمير الإسرائيلي الواسع والعدوان، موضحا أنه عند وقف إطلاق النار كانت لدى المقاومة قوة وازنة ومؤثرة.

وأشار قاسم إلى أن حزب الله واجه عدوانا غير مسبوق وصمد كمقاومة وصمد الشعب اللبناني وصمد لبنان، مضيفا "كسرنا معا شوكة إنهاء المشروع المقاوم والمقاومة ستستمر".

وأكد قاسم أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق هدفها والمقاومة ستستمر ولا إمكانية لأن يستمر الاحتلال، لافتا إلى أنه كان يمكن أن يحدث في لبنان ما حدث في سوريا لولا المقاومة وهذا يسجل لها.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الشعب السوري ستكون له مستقبلا مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد قاسم أن قيادة المقاومة هي من تقرر متى تقاوم وكيف وأسلوب المقاومة والسلاح المستخدم، مشيرا إلى أنه لا يوجد جدول زمني يحدد عمل المقاومة لا بالاتفاق ولا بانتهاء مهلة الـ60 يوما.

وأضاف قاسم: " صبرنا مرتبط بقرارنا بشأن التوقيت المناسب الذي نواجه فيه العدوان وخروقاته"، منوها إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يلزم إسرائيل بالانسحاب من جنوب نهر الليطاني.

وذكر قاسم، أنه بعد 10 أيام فقط من استشهاد الأمين العام الأسبق لحزب الله حسن نصرالله بدأت المقاومة في التعافي وعادت للميدان بقوة.