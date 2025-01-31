الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع لحزب الله في لبنان

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن سلاح الجو التابع له هاجم مواقع لحزب الله في شرق لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف "أهداف إرهابية" في منطقة البقاع.

وتابع الجيش الإسرائيلي أنه من بين الأهداف منشأة تحت الأرض، كانت ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران تستخدمها لتطوير وإنتاج أسلحة بالإضافة إلى بنية تحتية على طول الحدود السورية اللبنانية، مستخدمة في تهريب أسلحة.

وبينما أكد الجيش الإسرائيلي التزامه بوقف إطلاق النار الهش المعمول به حاليا، إلا أنه قال إنه لن يتسامح مع "أي أنشطة إرهابية".

يشار إلى أنه تم تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب الاتفاق حتى 18 فبراير المقبل.





