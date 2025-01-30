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إصابة شخصين بقنبلة إسرائيلية في جنوب لبنان

05:31 م الخميس 30 يناير 2025

إصابة شخصين بقنبلة إسرائيلية في جنوب لبنان

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بيروت- (د ب أ)

أصيب شخصان اليوم الخميس، بسبب قنبلة ألقتها محلّقة إسرائيلية عند أطراف بلدة طلوسة في جنوب لبنان.

وأحرقت القوات الإسرائيلية قصرا في أطراف البلدة، وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة على آلية كانت تعمل في بلدة يارين في جنوب لبنان دون وقوع إصابات، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقام الجيش الإسرائيلي بعمليات تجريف للمنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة مركبا الجنوبية وبلدة الضهيرة الحدودية، كما قامت القوات الإسرائيلية بتدمير محال وعدد من السيارات في بلدة برج الملوك في جنوب لبنان.

وتعرضت أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، وقامت القوات الإسرائيلية بإضرام النار بمزرعة للدواجن عند نزلة تل نحاس – ديرميماس في جنوب لبنان.

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب الاتفاق حتى 18 فبراير المقبل، ولم تلتزم إسرائيل به منذ دخوله حيز التنفيذ.

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