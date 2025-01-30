الجيش الألماني: لم نعد في سلام ونلاحظ أنشطة عدائية ضدنا

برلين - (د ب أ)

حذر قائد القيادة العملياتية الجديدة للجيش الألماني، ألكسندر زولفرانك، من تزايد العمليات التخريبية الروسية.

وقال الجنرال ليفتنانت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "نحن لم نعد في سلام، نلاحظ أنشطة عدائية ضد الجيش الألماني في ألمانيا، وضد البنية التحتية، وكذلك أعمال تجسس".

وذكر زولفرانك أنه بالإضافة إلى ذلك كانت هناك "محاولات تسلل" إلى أراضٍ خاصة بالجيش الألماني، مشيرا أيضا إلى تهديدات من الجو، وقال: "نرصد باستمرار طائرات مسيرة فوق مناطق لا ينبغي لها أن تكون فيها".

وأشار زولفرانك أيضا إلى عمليات قطع كابلات متكررة في بحر البلطيق، وقال: "لا نعرف حتى الآن على وجه التحديد كيف حدث ذلك أو من يقف وراء ذلك.. لكن هناك شكوكا حول كيفية حدوث الأمر برمته وأن هناك نية إضرار واضحة وراء ذلك".

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، تعرض كابل بحري بين السويد ولاتفيا، يستخدمه مركز الإذاعة والتلفزيون الحكومي في لاتفيا، للتلف مرة أخرى، ولا يزال السبب غير واضح، وتحقق السلطات في ستوكهولم في احتمال وقوع عملية تخريب خطيرة، واحتجزت سفينة مشبوهة.