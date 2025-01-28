السودان: الجيش يسيطر على مجمع سكني ومستشفى بمدينة الخرطوم بحري

وكالات

أعلن الجيش السوداني في بيان، اليوم الثلاثاء، سيطرته على مجمع "أبراج البشير" السكني ومستشفى البراحة في منطقة شمبات بمدينة الخرطوم بحري.

كان نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان مالك عقار قال، أمس الأول الأحد، إن حركة " تقدم" ساندت التمرد والجهات العدلية في البلاد ترى أن هذا الأمر جرم ضد الدولة.

وأكد عقار، أنه ليست هناك دولة تبنى بالتنازع أو الحقد وإنما تبنى بالمصالحات وقبول الآخر والتعايش السلمي، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك جيش سوداني واحد وهو فقط من يمتلك السلاح.

وشدد عقار في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، على ضرورة أن تكون هناك آلية لمعالجة انتشار السلاح عقب انتهاء الحرب، مؤكدا أن انتشار السلاح خارج نطاق الجيش أمر غير مرغوب فيه لأنه يهدد أمن المدنيين.

وأوضح عقار، أن الجيش السوداني لا يخضع لسيطرة أي حزب أو جهة سياسية، لافتا إلى أن من الأفضل تشكيل محاكم داخل البلاد لمحاسبة كل من أجرم في حق السودانيين بمن فيهم المطلوبون دوليا.

وأبدى عقار استعداد مجلس السيادة السوداني للتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و"نتمنى أن تقوم بما يريده السودانيون"، مشددا على أنهم واجهوا ضغوطا كثيرة من إدارة بايدن من بينها العقوبات على قائد المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان والتي "نقول لهم إنها لن تجدي نفعا".

وأشار عقار إلى أن حكومة جنوب السودان لم تساند الدعم السريع ومن حارب من الجنوبيين في صفوفهم هم متفلتون، موضحا أن حكومة تشاد متورطة في دعم التمرد سياسيا وعسكريا حتى اليوم.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان "لا يوجد أجانب في صفوف قواتنا ولا يقاتل معنا في هذه الحرب إلا السودانيون"، مشيرا إلى أن "لدينا امتدادات عرقية مع الشعب التشادي لن ينهيها موقف الحكومة التشادية من الحرب".