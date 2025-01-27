مخاوف إسرائيلية من إدخال جرافات عملاقة مصرية إلى غزة



(وكالات)

حذرت وسائل إسرائيلية، من دخول جرافات مصرية ثقيلة عبر معبر رفح للمساعدة في إزالة الركام والأنقاض التي خلفتها الحرب على قطاع غزة.

وذكر تقرير نشرته القناة الـ10 الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تحصل حركة حماس على خمس قطع ثقيلة لأول مرة، سيتم "إدخالها إلى القطاع عبر مصر ضمن صفقة الاستسلام الإسرائيلية".

وأشار التقرير إلى أن هذه الجرافات كانت قد استخدمتها حماس في هجومها على إسرائيل يوم السابع من أكتوبر 2023، حيث استهدفت السياج الحدودي.

على جانب آخر، ذكر تقرير القناة العبرية، وفقا لمسؤول، أن المعدات سيتم تشغيلها بواسطة فريق مصري سيدخل غزة ويقوم بتشغيل الجرافات وتنظيم عملية إزالة الأنقاض وإصلاح الطرق، كجزء من جهود إعادة إعمار القطاع.