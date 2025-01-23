السجن لأكثر من 50 عاما للمراهق الذي قتل 3 فتيات في إنجلترا

(أ ب)

حكمت محكمة إنجليزية بالسجن لمدة تزيد عن 50 عاماً على المراهق أكسيل روداكوبانا (18 عاماً) بعد إدانته بقتل ثلاث فتيات صغيرات خلال درس رقص على أغاني المغنية الأمريكية تايلور سويفت في بلدة ساوث بورت.

وصف القاضي جوليان جوز الجريمة بأنها محاولة لتنفيذ "هجوم قتل جماعي استهدف فتيات صغيرات سعيدات وبريئات".

وأوضح القاضي أنه لا يمكن الحكم بالسجن مدى الحياة دون فرصة لإطلاق سراح مشروط، نظراً لكون روداكوبانا دون 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة.

ومع ذلك، قرر القاضي أن روداكوبانا سيقضي أكثر من 51 عاماً في السجن قبل النظر في إمكانية إطلاق سراحه، مؤكدًا أنه "من المحتمل ألا يتم الإفراج عنه مطلقاً".

الهجوم، الذي وقع في يوليو الماضي عندما كان القاتل يبلغ 17 عاماً، أسفر عن مقتل ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين 6 و7 و9 سنوات، بالإضافة إلى إصابة ثمانية أطفال آخرين وشخصين بالغين.

وأثارت الجريمة صدمة واسعة في البلاد وأدت إلى تصاعد أعمال العنف في الشوارع ودعوات لمراجعة النظام الأمني.

ورداً على ذلك، أعلنت الحكومة عن تحقيق عام في كيفية فشل النظام في التعامل مع القاتل، الذي تم الإبلاغ عنه عدة مرات بسبب هوسه بالعنف.