وزير خارجية الاحتلال: حزب الله وإيران بحالة ضعف وساهم ذلك في سقوط الأسد

وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن حكومة الاحتلال ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب في غزة.

وأوضح كاتس، أنه تم وضع إطار للإفراج عن الأسرى في غزة وهناك 94 أسيرا ما زالت حماس تحتجزهم، مؤكدا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على الإفراج عن كافة الأسرى في غزة.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل لن تسمح بعودة حكم حماس إلى قطاع غزة، كما أنها لن تسمح بتكرار هجوم السابع من أكتوبر على أي جبهة.

وأكد كاتس، أن حزب الله اللبناني وإيران في حالة ضعف وهذا الأمر ساهم في سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.