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إيران: الظروف المناسبة متوفرة لاستئناف المفاوضات مع الغرب

11:08 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

إيران

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وكالات

قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن الظروف والفرص المناسبة "متوفرة" لاستئناف المفاوضات مع الغرب بشأن برنامج طهران النووي.

وأشارت الخارجية إلى أنه يمكن التوصل إلى نتيجة في المفاوضات إذا توفرت الإرادة لدى الأطراف الأخرى، موضحة أن طهران لا تزال مستعدة ولديها الإرادة لبدء المحادثات لرفع العقوبات عنها.

وكانت إيران قد هددت، أمس الإثنين، بانسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا أعادت الدول الغربية فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي عليها.

إيران طهران
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