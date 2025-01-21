جيش الاحتلال: قواتنا منتشرة بمناطق محددة في غزة ويجب عدم الاقتراب منها

وكالات



قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن التحرك من جنوب قطاع غزة إلى شماله أو نحو طريق نتساريم خطير في ضوء أنشطته بالمنطقة.



وأضاف الجيش أنه من الخطر الاقتراب من منطقتي معبر رفح ومحور فيلادلفيا وجميع مناطق تمركز قواته، مشيرًا إلى أن قواته ستبقى منتشرة في مناطق محددة بقطاع غزة وذلك بناءً على اتفاق الهدنة، ويجب عدم الاقتراب منها.



وذكر جيش الاحتلال أن هناك خطر كبير لممارسة الصيد والسباحة والغوص، محذرًا من دخول المنطقة البحرية على امتداد القطاع.



وصرح الناطق باسم جيش الاحتلال، أنه إذا التزمت حركة حماس بكافة تفاصيل الاتفاق؛ فـ ابتداءً من الأسبوع المقبل سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شمالي القطاع.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، أول أمس الأحد، ويتكون من 3 مراحل، وتمتد المرحلة الأولى منه إلى 6 أسابيع، وخلالها من المقرر أن تنسحب قوات جيش الاحتلال تدريجيًا من وسط قطاع غزة ويعود الفلسطينيون النازحون إلى شمال القطاع.