رغم اتفاق غزة.. لافروف قلق بشأن الاستقرار بالشرق الأوسط

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن الوضع في الشرق الأوسط رغم الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لا يقنع بأن الاستقرار قد تحقق في المنطقة.

ويُشار إلى أن حماس وإسرائيل تمكنا من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء حرب غزة، الأربعاء الماضي، التي استمرت لـ15 شهرًا وخلفت أكثر من 47 ألف شهيدًا فلسطينيًا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار، أمس الأحد، وسلمت بموجبه كتائب القسام الجناح العسكري لحماس 3 أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي وتم نقلهم إلى تل أبيب.