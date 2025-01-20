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بوتين: نهنئ ترامب على توليه منصبه و منفتحون على الحوار

04:39 م الإثنين 20 يناير 2025

بوتين وترامب

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وكالات

نقلت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا تفترض أن الحوار مع الولايات المتحدة سيتم على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

وهنئ بوتين ترامب على توليه منصبه، وقال "منفتحون على الحوار مع الإدارة الأمريكية بشأن أوكرانيا، لكن يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة".

وأشار بوتين إلى أن هدف التسوية الأوكرانية لا ينبغي أن يكون هدنة قصيرة بل سلام طويل الأمد، ورحب بتصريحات دونالد ترامب بشأن عدم جواز نشوب حرب عالمية ثالثة.

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