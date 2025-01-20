شولتس يطالب الدول الأوروبية بمواجهة ترامب بـ"ظهر مستقيم"

برلين- (د ب أ)

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تبني موقف أوروبي واثق في مواجهة الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب.

وخلال فعالية "اسألوا المرشحين الرئيسيين" التي نظمتها صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية في برلين، قال شولتس:" في هذا الشأن، أوصي الجميع بأن يحافظوا دائمًا على استقامة الظهر".

وأضاف شولتس أنه لهذا السبب علق على مطالب ترامب الإقليمية بالاستحواذ على كل من جرينلاند وبنما وكندا، بالقول علانية إن الحدود لا يجوز المساس بها "على مستوى العالم"، واستطرد:" أعتقد أن استمرار التزامنا الوضوح في هذه القضية سيظل شيئا يرافقنا في المستقبل القريب".

من ناحية أخرى، أكد المستشار أنه لا يتوقع "تراجعًا مباشرا" في المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا بعد تولي ترامب منصبه، وأردف:" لكننا سنرى كيف سيكون الوضع على المدى الطويل"، مشيرا في هذا السياق إلى إعلان ترامب عن رغبته في إنهاء الحرب في المستقبل القريب.

ولم يتلقَ شولتس دعوة من ترامب لحضور مراسم التنصيب في واشنطن، لكنه أشار إلى أنه ليس لديه مشكلة في ذلك. وسيحضر نيابة عنه السفير الألماني في واشنطن، أندرياس ميشائيليس. وقال شولتس: "من الطبيعي تمامًا أن يمثل السفراء بلدانهم في مثل هذه المناسبات.

وهذا سيكون الحال بالنسبة لمعظم الدول". وعلق شولتس على دعوة بعض رؤساء الدول والحكومات، مثل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، قائلا:" لا بأس".

ورفض شولتس التعليق على تقارير تشير إلى أن السفير ميشائيليس حذر في خطاب مصنف على أنه سري، الحكومة الألمانية بشكل غير معتاد من تغييرات سلبية كبيرة في السياسة الأمريكية في عهد الرئيس الجديد. وقال شولتس إن هذا "تقرير داخلي"، ولا يمكنه التعليق عليه.