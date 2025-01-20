حماس تُعلق على المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى

(وكالات)

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، في بيان الشعب الفلسطيني بتحرير الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين والأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضمن صفقة "طوفان الأحرار" التي لا تزال مستمرة.

وأشاد البيان بـ "مشاهد الفرح التي عمت الشوارع الفلسطينية، حيث رفع أبناء الشعب شارات النصر أثناء استقبال الأسرى المحررين، واصفًا هذا المشهد بأنه دليل جديد على الالتفاف الشعبي العريض حول المقاومة ومكانتها الراسخة في قلوب الفلسطينيين.

وتابع بيان حركة حماس أن "جموع شعبنا الحاشدة التي خرجت لاستقبال الأسرى المحررين، رغم إجراءات الاحتلال القمعية، هو إعلانُ تحدٍّ للاحتلال، وتعبيرٌ عن تعطّشهم للحريّة وتحرير الأرض والمقدسات".

وقالت حماس إن صور تسليم الأسيرات الثلاثة "أظهرت وهن بكامل صحتهن الجسدية والنفسية، بينما بدت على أسرانا وأسيراتنا آثار الإهمال والإنهاك؛ ما يُجسّد الفارق الكبير بين قيم وأخلاق المقاومة وبين همجية وفاشية الاحتلال".