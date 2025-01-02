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إثيوبيا.. حدوث تشققات أرضية بعد سلسلة من الزلازل- (فيديو)

12:59 م الخميس 02 يناير 2025

زلزال

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وكالات

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حدوث انشقاق في الأرض في إثيوبيا نتيجة هزة أرضية.

وتعرضت إثيوبيا لما يزيد عن 14 هزة أرضية في يوم واحد، ضربت "أواش (فنتالي)" بمنطقة عفر، بلغت قوة إحداها 5 درجات على مقياس ريختر، حتى أن تأثيره وصل إلى العاصمة أديس أبابا.

وتسببت تلك الزلازل في تضرر ما يربو على 100 منزل ونزوح نحو 2500 شخص، وكذلك خسائر مادية للمواطنين، إذ فقدوا دوابهم من الماشية والتي تعتبر مصدر رزقهم الأساسي.

الزلازل تشققات أرضية إثيوبيا
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