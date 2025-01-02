إثيوبيا.. حدوث تشققات أرضية بعد سلسلة من الزلازل- (فيديو)

وكالات

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حدوث انشقاق في الأرض في إثيوبيا نتيجة هزة أرضية.

وتعرضت إثيوبيا لما يزيد عن 14 هزة أرضية في يوم واحد، ضربت "أواش (فنتالي)" بمنطقة عفر، بلغت قوة إحداها 5 درجات على مقياس ريختر، حتى أن تأثيره وصل إلى العاصمة أديس أبابا.

ظهور تشققات ضخمة جديدة في إثيوبيا

اثر استمرار الهزات الأرضية والزلازل



وزلزال بقوة 5.49 درجة على مقياس ريختر يضرب إثيوبيا اليوم بعد سلسلة زلازل لا تتوقف !



وهي جزء من النشاط التكتوني للصدع الافريقي العظيم، ينذر بظواهر جيولوجية غير مسبوقة على القارة منها التفتيت وتكون بحر جديد… pic.twitter.com/Izo6YQxcHl — Sherin Helal 𓈙𓂋𓇋𓇋𓈖𓁐 𓉔𓃭𓄿𓃭𓀀 (@sherinhelal555) January 2, 2025

وتسببت تلك الزلازل في تضرر ما يربو على 100 منزل ونزوح نحو 2500 شخص، وكذلك خسائر مادية للمواطنين، إذ فقدوا دوابهم من الماشية والتي تعتبر مصدر رزقهم الأساسي.