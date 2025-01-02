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جيش الاحتلال: نفّذنا أكثر من 1400 غارة جوية على غزة خلال ديسمبر

10:16 ص الخميس 02 يناير 2025

جيش الإحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ أكثر من 1400 غارة جوية على أهداف في غزة خلال شهر ديسمبر وحده، بمعدل 45 غارة يوميا.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن الهجمات نُفذت بواسطة مقاتلات حربية ومروحيات وطائرات مُسيّرة، استنادا إلى المعلومات التي قدمتها القوات البرية.

وأشار البيان إلى أن الأهداف شملت مقاتلين من حماس وحلفائها وأنفاقا ومواقع مراقبة وقنص ومستودعات أسلحة.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين جراء هذه الهجمات.


جيش الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب غارة جوية غزة
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