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وول ستريت جورنال: إسرائيل لم تحقق هدفها الأساسي من الحرب في غزة

10:14 م الأحد 19 يناير 2025

الحرب في غزة

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وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين، بينهم عضو في حزب الليكود، أن إسرائيل لم تحقق هدفها الأساسي من الحرب في غزة، وهو القضاء على حركة حماس، رغم وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه.

وأشار المسؤولون إلى أن حماس تعرضت لخسائر كبيرة، حيث فقدت آلافًا من مقاتليها ومعظم قادتها، إلا أنها تمكنت من تجنيد عناصر جديدة لتعويض خسائرها.

وأوضحت الصحيفة أن الحركة تعرضت لضربات قوية لكنها لم تنكسر، مؤكدة أنها ذات جذور عميقة في غزة، وأن اتفاق وقف إطلاق النار قد يسهم في تعزيز مكانتها.

ورغم الحديث عن استبعاد حماس من أي حكومة محلية مستقبلية، يرى المسؤولون أنه لا يوجد تهديد حقيقي لمكانتها في القطاع.

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