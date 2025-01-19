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الأمم المتحدة: غزة تحتاج إلى مليارات الدولارات لإعادة الإعمار ونزع الألغام

09:05 م الأحد 19 يناير 2025

غزة

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وكالات
أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم الأحد، جاهزية الأمم المتحدة للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.
وأعرب حق عن أمله في إدخال مئات الشاحنات اليومية وتوصيلها في ظروف آمنة، لافتا إلى أنه تم تدمير معظم قطاع غزة وبنيته التحتية و"سنحاول إعادة الإعمار".
وأكد حق أن غزة تحتاج إلى مليارات الدولارات من أجل إعادة الإعمار ونزع الألغام، مشيرا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لديها تفويض للعمل من أجل شعب غزة وطواقمها موجودة ولا يمكن الاستغناء عنها.

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