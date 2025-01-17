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بولندا تواصل مطالبة ألمانيا بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية

09:13 م الجمعة 17 يناير 2025

بولندا

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(د ب أ)

قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي في برلين اليوم الجمعة، إن بلاده لا تزال تسعى للحصول على تعويضات لضحايا الغزو الألماني في الحرب العالمية الثانية.

وبعد حضوره افتتاح مقر السفارة البولندية الجديدة في العاصمة الألمانية، قال سيكورسكي إنه يمكن لألمانيا أن تعرب عن "أسفها للأحداث المروعة" التي ارتكبها الاحتلال النازي عبر التركيز على ثلاثة عناصر.

وقال إن العناصر تشمل "بادرة تجاه الضحايا الذين ما زالوا على قيد الحياة"، وإنشاء نصب تذكاري في برلين، و "استثمار في الأمن المشترك".

يشار إلى أن العلاقات بين برلين ووارسو شابها التوتر بشكل كبير بسبب قضية تعويضات الحرب تحت حكم الحكومة البولندية لحزب العدالة والقانون القومي المحافظ، الذي تولى السلطة في البلاد بين عامي 2015 و2023.

وبينما تحسنت العلاقات منذ عودة رئيس الوزراء دونالد توسك إلى منصبه، استمرت حكومة الوسط التي يترأسها في المطالبة بالحصول على تعويضات من ألمانيا.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس - الذي من المتوقع أن يفقد منصبه بعد الانتخابات المقررة في 23 فبراير المقبل - في يوليو الماضي إن ألمانيا "تدرك خطورة ذنبها" ووعد بتقديم مبلغ غير محدد من المساعدات لضحايا الاحتلال من البولنديين الناجين، الذين قدر عددهم آنذاك بنحو 40 ألف شخص.

ألمانيا بولندا الحرب العالمية الثانية
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