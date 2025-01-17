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ترامب يختار تروي مينك لقيادة القوات الجوية

11:14 ص الجمعة 17 يناير 2025

دونالد ترامب

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واشنطن- (أ ب)

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن اختيار تروي مينك، الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال الطيران والقيادة العسكرية والنائب السابق في مكتب الاستطلاع الوطني، لتولي منصب القيادة المدنية العليا للقوات الجوية.

ولدى مينك خبرة تقارب الأربعة عقود كأحد أفراد الجيش وأحد أفراد الخدمات الحكومية في مجال الأمن القومي.

وقال ترامب على منصته الإلكترونية "تروث سوشيال": "سيتعاون تروي مع مرشحنا الرائع لمنصب وزير الدفاع، بيت هيجسيث، لضمان أن تكون قواتنا الجوية هي الأكثر فعالية وفتكا في العالم، بينما نؤمن السلام من خلال القوة".

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي تروي مينك
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