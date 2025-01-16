بايدن: المشاركة الفاعلة في الديمقراطية ستضمن بناء أمة قوية ومتقدمة

واشنطن – (أ ش أ)

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاؤله بمستقبل الولايات المتحدة، مؤكدا أن الوحدة والمشاركة الفاعلة في الديمقراطية ستضمن بناء أمة قوية ومتقدمة في المستقبل.

وفي خطاب وداعي ألقاه في البيت الأبيض قبل تسليمه السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب في العشرين من هذا الشهر، استعرض بايدن أبرز إنجازات إدارته على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيرا إلى التقدم الذي حققته الولايات المتحدة في مجالات مثل الاقتصاد، والرعاية الصحية، والشؤون الخارجية.

واستعرض الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته أبرز إنجازات إدارته، مثل توفير 17 مليون وظيفة جديدة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ أي إدارة أمريكية، حسب تعبيره، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية، وتوفير الرعاية الصحية، وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية.

كما شدد بايدن، على أهمية القوانين التي تم إقرارها لحماية المواطنين من العنف وتقليل الجريمة إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود، مؤكدا أن هذه الإنجازات ستثمر في المستقبل وتستفيد منها الأجيال القادمة.

وحذر بايدن من خطورة تركز السلطة في الولايات المتحدة بأيدي "حفنة من الأشخاص فاحشي الثراء"، داعيا إلى تعديل الدستور الأمريكي لمنع أي رئيس من الحصول على حصانة عن الجرائم التي قد يرتكبها أثناء وجوده في المنصب.

كما حذر الرئيس بايدن أيضا من خطورة "قوى كبيرة" تهدد الإنجازات التي تحققت حتى الآن على صعيد مكافحة التغير المناخي.

وأشار بايدن إلى أن الديمقراطية الأمريكية تتعرض لاختبارات مستمرة، مؤكدا أن نظام فصل السلطات هو ما حافظ على الديمقراطية لأكثر من 250 عاما.

وتناول قضية التغير المناخي، مشيرًا إلى القوانين التي أقرها لمكافحة هذا التحدي وتوفير فرص العمل في مجال الطاقة النظيفة، مؤكدا أن حماية البيئة ودفع عجلة الاقتصاد يمكن أن يتم معًا دون تعارض.

في سياق آخر، شدد بايدن على أهمية التعامل مع التحديات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن غياب الضوابط قد يهدد خصوصية الأفراد ويؤثر على حياة الأمريكيين.