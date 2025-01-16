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الأسبوع المقبل.. الخطوط التركية تعلن استئناف رحلاتها إلى دمشق

07:25 ص الخميس 16 يناير 2025

الخطوط الجوية التركية

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وكالات

تستأنف الخطوط الجوية التركية، رحلاتها إلى دمشق الأسبوع المقبل، بعد توقف دام أكثر من عقد.

وقال بلال إكشي، الرئيس التنفيذي للشركة، في منشور على منصة "إكس، إنه ستكون هناك 3 رحلات أسبوعيا بدءا من 23 يناير، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "أعرف دمشق منذ ألف عام. أقرب إليّ من حليب أمي! سنعود إلى دمشق".

يأتي هذا الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني إلى تركيا، حيث أجرى محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين كبار آخرين في العاصمة أنقرة.

واستؤنفت خللال الأيام الماضية الرحلات الدولية في مطار دمشق للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث أقلعت طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية باتجاه مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة.

كما استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها باتجاه سوريا بعد نحو 13 عاما، بمعدل 3 رحلات أسبوعيا.

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