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بلينكن: من المهم مشاركة مبعوث ترامب بمحادثات وقف إطلاق النار في غزة

09:53 ص الثلاثاء 14 يناير 2025

أنتوني بلينكن

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واشنطن- (أ ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه من المهم مشاركة مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في أحدث جولة من المحادثات، لأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيعتمد جزئيا على فريق ترامب لضمان استمراره بعد يوم التنصيب.

وأضاف بلينكن في مقابلة مع محطة (إم إس إن بي سي): "أعتقد أن ستيف ويتكوف كان شريكا رائعا في هذا، وكذلك الرئيس المنتخب ترامب الذي أوضح أنه يريد أن يرى هذا الاتفاق يمضي قدما، ويستمر قبل 20 يناير".

وتابع بلينكن: "الجميع يريد أن يعرف، ومن المفيد أيضا أن يكون ستيف جزءا من ذلك، أنهم يريدون التأكد من أن الاتفاق الذي قدمه الرئيس والذي تفاوضنا عليه، سوف تستمر إدارة ترامب في دعمه".

وأوضح أن "إنشاء تلك الثقة من خلال مشاركة ستيف ويتكوف كان أمرا بالغ الأهمية".

وبموجب شروط الاتفاق الجاري مناقشته، تعد الولايات المتحدة من بين الضامنين الرئيسيين ولها دور مهم في ضمان أن المرحلة الأولى من الاتفاق، الذي تتضمن وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين من قبل حماس والأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، تتبعها مرحلة ثانية ناجحة، تهدف إلى التحضير لمستقبل غزة ما بعد النزاع، بما في ذلك الأمن وإعادة الإعمار والحكومة.

أنتوني بلينكن مبعوث ترامب وقف إطلاق النار في غزة
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