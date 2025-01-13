23 صورة ترصد استعدادات شرم الشيخ لاستقبال "المهرجان العربي للتراث والهجن"

جنوب سيناء– رضا السيد:

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ، لجنة للإشراف على أعمال التجهيزات والإعدادات الجارية بمضمار الهجن استعدادًا لاستقبال "المهرجان العربي للتراثو الهجن"، المقرر انطلاقه بعد غدًا بمشاركة 6 دول عربية وهم: "السعودية ،الإمارات، الأردن، البحرين، قطر، الكويت، إلى جانب مشاركة 7 محافظات مصرية.

وكشف مبروك الغمريي، رئيس مدينة شرم الشيخ، عن اتخاذ إجراءات مكثفة لإنهاء كافة التجهيزات الخاصة بانطلاق المهرجان الذي يعد بمثابة العيد القومي الخامس للهجن على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أنه جرى رفع كافة المخلفات والتراكمات الرملية من المناطق التي جرى الانتهاء من تطويرها، وتنظيف الطرق والشوارع، وفرش وتجهيز القرية التراثية بمشغولات الهاند ميد للعارضات المشاركات في المهرجان.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى التأكد من كفاءة مسارات سير الجمال المشاركة في المضمار، وكافة التجهيزات اللوجستية الخاصة باحتياجات المتسابقين والهجن، إضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لظهور المهرجان بالمظهر الحضاري اللائق به.

على جانب آخر، قالت منيرة فتحي، القائم بعمل مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، إن الفرع نظم عدة فعاليات فنية مختلفة، احتفالًا بهذا المهرجان على المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، مشيرة إلى أن الاحتفالات ستنطلق غدا الثلاثاء، في السابعة مساءً.

وأوضحت أن الحفل تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتحيي الحفل فرقة العريش للفنون الشعبية، التي تقدم مجموعة من العروض الاستعراضية المتنوعة المستوحاة من التراث السيناوي الأصيل.

وأشارت إلى أن الفرقة مستمرة في تقديم عروضها الفنية على مسرح مضمار سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ، ضمن فعاليات المهرجان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم.