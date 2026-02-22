الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية في جنوبي البلاد

شن الجيش الوطني الصومالي عملية عسكرية استهدف خلالها فلول "مليشيات الخوارج" التي تتحصن في منطقة حوادلي بمحافظة شبيلى الوسطى جنوبي البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأحد، تأتي تنفيذ العملية العسكرية في إطار الجهود المتواصلة الهادفة إلى القضاء على الإرهاب.

وأكد الضباط الذين يقودون العملية العسكرية أن الهدف الرئيسي هو ضمان الاستقرار في المنطقة، وتدمير المواقع والكهوف التي يمكن أن تختبئ فيها الخوارج.

وطبقا للوكالة، تقوم قوات الجيش الوطني بعمليات تفتيش دقيقة للمنازل للتأكد من خلوّها من أي عناصر من الخوارج، كما تمّ تشديد الإجراءات الأمنية على الطرق الرئيسية لضمان سلامة المواطنين والمركبات.

وبحسب "صونا"، إن مقديشو تشير بعبارة"ميليشيا الخوارج" إلى حركة الشباب، التي تشن هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم.