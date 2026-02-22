

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 87 معتقلا.

وجاء في البيان المشترك التي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علما أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين "كمقاتلين غير شرعيين"، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء الإبادة، حيث يبلغ عددهم نحو 3358 حتى بداية شهر فبراير الجاري.



وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال، اليوم، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية عين سينيا شمال رام الله.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت الحاجز العسكري عند مدخل القرية، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.



وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأراضي الفلسطينية 916، بينها 243 بوابة، نُصبت بعد 7 أكتوبر عام 2023.



وفي القدس، اقتحم مستوطنون تجمعا بدويا قرب العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.



وذكرت مصادر محلية، أن عددا من المستوطنين اقتحموا تجمع بدوي "بئر المسكوب 1" قرب العيزرية، وانتشروا بين مساكن المواطنين، وقاموا بالتقاط صور للشبان.



وتأتي هذه الاعتداءات في سياق سياسة ممنهجة تستهدف التجمعات البدوية، وتهدف إلى حرمان السكان من أبسط مقومات الحياة ودفعهم نحو التهجير القسري.