انفجارات تهز لفيف الأوكرانية وتسفر عن مقتل شرطية وإصابة 24 آخرين

قُتلت شرطية على الأقل وأصيب عدد آخر من أفراد الأمن في انفجارات بمدينة لفيف غربي أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية صباح اليوم الأحد.

وقال رئيس البلدية أندري سادوفي، في مقطع فيديو نشر على قناته على تطبيق تليجرام، إن الحادث كان "هجوما إرهابيا"، مضيفا أن مركبتين تضررتا أيضا، من بينهما سيارة دورية تابعة للشرطة.

ووفقا للسلطات، ارتفع عدد المصابين إلى 24 شخصا، بعدما كان قد تم الإعلان، في وقت سابق خلال الليل، عن إصابة 15 شخصا.

وأوضح مسؤولون أن الشرطية التي لقيت حتفها كانت تبلغ من العمر 23 عاما. ولم يعرف على الفور الدافع وراء الحادث.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام، استجابت قوات الأمن في البداية لبلاغ عن عملية اقتحام لمتجر قرب البلدة القديمة في لفيف.

وقالت الشرطة الوطنية الأوكرانية إن الانفجار الأول وقع بعد منتصف الليل بقليل، لدى وصول أفرادها إلى المكان، وتبعه انفجار ثان بعد وقت قصير من وصول التعزيزات إلى مكان الحادث، مؤكدة أن بعض الضحايا لم ينجوا من الهجوم.

وتقع منطقة لفيف في غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود البولندية.

وأصبحت المنطقة ملاذا للعديد من النازحين داخليا الذين فروا من القتال في شرق أوكرانيا عقب الغزو الروسي الشامل، الذي يدخل عامه الخامس الثلاثاء المقبل.

من ناحية أخرى، تعرضت لفيف مرارا وتكرارا لهجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما يؤكد أن حتى المناطق البعيدة عن خطوط المواجهة لا تزال عرضة للخطر.

الكلمات المفتاحية: لفيف - أوكرانيا - انفجارات - الحرب الروسية الأوكرانية