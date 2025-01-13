وفاة منيرة جرجي المرأة الوحيدة في مجلس الخبراء القيادي الإيراني

(وكالات)

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، عن وفاة منيرة جرجي فرد، الباحثة الرائدة في علوم القرآن وأول امرأة تشغل عضوية مجلس خبراء القيادة الإيراني، عن عمر ناهز 95 عامًا.

وتُعد جرجي واحدة من الشخصيات النسائية البارزة في تاريخ الثورة الإيرانية، وكانت رمزًا للنشاط النسائي والعلمي، وأسست أول منظمة غير حكومية متخصصة في قضايا المرأة تحت اسم "مؤسسة دراسات وأبحاث المرأة".

واشتهرت جرجي فرد بمكانتها المرموقة في مجال الفقه الإسلامي ودراسات القرآن، حيث ساهمت بشكل فاعل في نشر المعرفة الإسلامية، خاصة بين النساء، وتوسيع دورهن في المجالات الدينية والعلمية.

وكانت جرجي فرد المرأة الوحيدة التي شغلت عضوية مجلس خبراء القيادة الإيراني، وهي الهيئة التي تتألف من 88 رجلًا، والمسؤولة عن اختيار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية ومراقبة أدائه.

ويُنتخب أعضاء المجلس مباشرة من الشعب لفترة تمتد لـ8 سنوات، مما يعكس ثقل المسؤولية المنوطة بهم في هيكل الحكم الإيراني.



ونالت غرجي فرد عام 2005 وسام الدولة من الدرجة الثالثة في فئة "مهر"، تكريمًا لدورها البارز في المجتمع الإيراني.