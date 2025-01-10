تل أبيب تسعى للإفراج عن باحثة إسرائيلية تزعم احتجازها في العراق

(مصراوي)

تعمل الحكومة الإسرائيلية بالتعاون مع حلفائها الدوليين على تكثيف الجهود لتحرير الباحثة الإسرائيلية، إليزابيث تسوركوف، التي يُعتقد أنها اختُطفت في العراق منذ ما يقرب من عامين، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وبحسب "أسوشيتد برس" ناقش مسؤولون إسرائيليون القضية خلال اجتماع للمبعوثين الخاصين بشؤون الأسرى الذي انعقد هذا الأسبوع في القدس.

وفي خطوة تعكس جدية التحرك، التقى المبعوثون بأسرة تسوركوف، وأعربت إسرائيل عن رغبتها في أن تضغط هذه الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والنمسا وكندا، عبر سفاراتها في بغداد لدفع الحكومة العراقية نحو بدء مفاوضات للإفراج عن الباحثة.

وأوضح مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن إسرائيل تعول على دعم حلفائها الدوليين، قائلاً "نحن نعتمد على تعاون الدول التي لديها سفارات واتصالات مع الحكومة العراقية"، معربا عن أمله أن تكون هناك مبادرات من تلك الدول للمساعدة في إطلاق سراح إليزابيث.

ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين العراق وإسرائيل، فإن المسؤول أشار إلى أن الجماعة المشتبه بها في احتجاز تسوركوف هي كتائب "حزب الله" العراقية، دون أن تعلن أي جهة رسمية مسؤوليتها عن الاختطاف حتى الآن.