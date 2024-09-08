رئيس الوزراء البريطاني يدافع عن قراره بإزالة صورة مارجريت تاتشر من مكتبه

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، إن قراره بإزالة صورة رئيسة الوزراء السابقة مارجريت تاتشر، من مكتبه بمقر إقامته في داونينج ستريت، لم يكن يتعلق بها "على الإطلاق".

وأفادت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا)، بأنه كانت هناك حالة من الدهشة التي أثارتها تقارير تفيد بأن ستارمر سيزيل اللوحة من مكتبه الخاص في داونينج ستريت.

إلا أن رئيس الوزراء قال إن السبب وراء هذه الخطوة هو أنه لا تروق له فكرة وجود صور تحدق فيه أثناء عمله.

وقال لبرنامج "صنداي ويذ لورا كوينسبيرج"، المذاع على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "إن الامر لا يتعلق - في الواقع - بمارجريت تاتشر على الإطلاق. أنا لا أحب الصور واللوحات لأشخاص يحدقون في".

وأضاف: "هذا هو مكتبي، إنه مكاني الخاص الذي أذهب إليه من أجل العمل. لم أكن أريد أي صورة لأي شخص".

وكشف كاتب سيرة ستارمر، توم بالدوين، مؤخرا أن الصورة أزيلت من الغرفة لأنه وجد أنها "مزعجة"، ما أدى إلى ردود فعل عنيفة من جانب بعض المعلقين والسياسيين المعارضين.