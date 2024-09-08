إعلان

BBC

طهران تنفي إمداد روسيا بصواريخ باليستية

11:19 ص الأحد 08 سبتمبر 2024

صواريخ باليستية ارشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

طهران - (د ب أ)

نفت إيران، اليوم الأحد، تقارير بأنها أمدت روسيا بصواريخ باليستية، قائلة إنها لا تقدم دعما عسكريا لأي من الجانبين، في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني بأنه منذ بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية، لم تكن إيران أبدا جزءا من هذا الصراع العسكري واستمراره، ودعمت دائما الحل السياسي والحوارات الثنائية لإنهاء هذه الأزمة، حسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وردا على سؤال من وكالة "إرنا" حول الادعاء القائل بأن إيران ترسل صواريخ باليستية الى روسيا، أوضح كنعاني "أنه كما تم التأكيد عليه مرارا وتكرار، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضمن معارضتها للحرب فهي في نفس الوقت تدعم الحل السياسي لحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا وإنهاء الصراعات العسكرية".

وأضاف كنعاني بأن نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية مبدئي وعلني وواضح وراسخ فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن تكرار الادعاء بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا هو أمر له أهداف ودوافع سياسية لبعض الدول الغربية وهو لا أساس له من الصحة على الإطلاق.

وكانت وكالة "بلومبرج" للأنباء قد ذكرت أمس الأول الجمعة أن إيران أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، في تحد لتحذيرات استمرت لشهور من مسؤولين أمريكيين وأوروبيين.

صواريخ باليستية روسيا إيران
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الإسرائيلي: منفذ عملية إطلاق النار عند المعبر جاء من الأردن

إعلان

إعلان

رسميا.. تليجرام يتخذ أول خطوة قد تمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة
وزارة الري تعلن عن مسابقة تعيين جديدة في يناير -- التفاصيل
عاجل| مصرع وإصابة 12 شخصًا في حادث تصادم على صحراوى البحيرة