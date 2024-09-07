"إكس" تعود إلى العمل بعد عطل مفاجئ

وكالات

ذكر موقع "داون ديتكتور" الإلكتروني لرصد تعطل خدمات الإنترنت، اليوم السبت، أن منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عادت إلى العمل بعدما أصابها عطل فني استمر لساعة، ما أثر بشكل مباشر على آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.

وأشار الموقع في بداية الأمر إلى وجود ما يزيد عن 7743 بلاغا بتعطل الخدمة، قبل أن يتراجع عددها في وقت لاحق لما يقل عن 164 بلاغا فقط، ما يؤكد عودة الخدمة من جديد.

وكانت منصة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تعطلت بشكل مفاجئ قبل ساعات، إذ شكى مستخدمون وجود مشكلات متكررة تؤدي إلى حجب المنشورات على المنصة.

ويتعقب "داون ديتكتور" تعطل الخدمات عبر جمع تقارير الحالة من عدة مصادر تشمل مستخدمين.