"إذا لم توقع الصفقة سنحرق البلد".. الآلاف يهتفون ضد نتنياهو في إسرائيل

وكالات

تجمع حوالي 2000 شخص في مظاهرة خارج مقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، يهتفون بشعارات ضد الحكومة وفي صالح صفقة لوقف إطلاق النار.

بدأت الاحتجاجات بجدية عندما وصل المتظاهرون من عائلات الأسرى وغيرهم من ميدان هبيما وهم يحملون 27 تابوتًا رمزيًا، في جنازة رمزية لـ27 أسيرة قتلوا في الأسر في غزة، حسبما ذكرت ذا تايم أوف إسرائيل العبرية.

"إذا لم تُوقع الصفقة، سنحرق البلد — هذه هي الفرصة الأخيرة" وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأشعلوا النيران في شارع بيجين لكن قوات الشرطة أطفأتها.

Activists hold a mock funeral procession for 27 hostages killed in Gaza, at a demonstration demanding a ceasefire to bring remaining captives home, in front of Tel Aviv's IDF headquarters. pic.twitter.com/4AxD32B1W7

— Noam Lehmann (@noamlehmann) September 5, 2024