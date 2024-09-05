"إذا لم توقع الصفقة سنحرق البلد".. الآلاف يهتفون ضد نتنياهو في إسرائيل

وكالات

تجمع حوالي 2000 شخص في مظاهرة خارج مقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، يهتفون بشعارات ضد الحكومة وفي صالح صفقة لوقف إطلاق النار.

بدأت الاحتجاجات بجدية عندما وصل المتظاهرون من عائلات الأسرى وغيرهم من ميدان هبيما وهم يحملون 27 تابوتًا رمزيًا، في جنازة رمزية لـ27 أسيرة قتلوا في الأسر في غزة، حسبما ذكرت ذا تايم أوف إسرائيل العبرية.

"إذا لم تُوقع الصفقة، سنحرق البلد — هذه هي الفرصة الأخيرة" وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأشعلوا النيران في شارع بيجين لكن قوات الشرطة أطفأتها.

Activists hold a mock funeral procession for 27 hostages killed in Gaza, at a demonstration demanding a ceasefire to bring remaining captives home, in front of Tel Aviv's IDF headquarters. pic.twitter.com/4AxD32B1W7 — Noam Lehmann (@noamlehmann) September 5, 2024

وتعتبر مظاهرة الليلة هي الخامسة على التوالي من الاحتجاجات الكبيرة التي أغلق فيها شارع بيجين، مركز حركة الاحتجاج، منذ استرداد بقايا الأسرى الستة الذين قتلوا في غزة قبل أيام.

وحسب القناة الـ13 العبرية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم عقد اجتماع لمناقشة رد إسرائيل على حركة حماس بعد مقتل الـ6 أسرى، لكن الاجتماع لن يشمل معظم أعضاء حكومته.

وأكد مسؤول في مكتب رئيس الوزراء لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن نتنياهو سيعقد "اجتماعًا للأمن القومي" الليلة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وفقًا لتقرير القناة الـ13، من المتوقع أن يبلغ المسؤولون العسكريون نتنياهو أن اتخاذ إجراءات عقابية انتقامية سيكون صعبًا نظرًا لأن إسرائيل تخوض القتال مع حماس في كل الأماكن اللازمة بالفعل.

كما يُحتمل أن يحذروا من أن أي خطوة تُعتبر انتقامًا قد تضر بالمفاوضات الجارية للإفراج عن الأسرى، وفقًا للتقرير الذي لم يذكر مصدرًا محددًا.