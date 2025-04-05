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إيران: لسنا قلقين من الحرب ومستعدون لحرب العدو النفسية

04:58 م السبت 05 أبريل 2025

اللواء حسين سلامي

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وكالات

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن إيران لن تكون البادئة بالحرب؛ لكنها مستعدة لأي حرب "وتعلمنا طرق التغلب على العدو"، مضيفًا "لسنا قلقين من الحرب ومستعدون لحرب العدو النفسية ولن نتراجع خطوة أمامه".

وتابع سلامي، في اجتماع لقادة ومديري مقر القيادة العامة للحرس الثوري اليوم السبت، "العدو يحاول وضعنا أمام المواجهة أو القبول بشروطه عبر فرضيات خاطئة بشأن ضعف ردعنا".

وأضاف "عدونا في مرمى نيراننا في كل مكان ولدينا برمجيات وعتاد لهزيمته رغم الدعم الأمريكي".

وأشاد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بصمود شعب غزة المحاصر بدون ماء ولا طعام الذي لا يمنح العدو إذنًا بالغلبة، مؤكدًا أن جبهات المقاومة في اليمن وحزب الله في لبنان ومقاومة العراق صامدة في مواجهة العدو.

وقال سلامي، إنه رغم القصف لا يزال اليمن صامدًا والأمريكيون اعترفوا بعدم جدواه "وهذا مأزق للعدو".

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الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إيران
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