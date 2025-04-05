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عائلات الأسرى الإسرائيليين لترامب: نتنياهو يكذب عليك

05:17 م السبت 05 أبريل 2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين

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وكالات

وجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، حديثها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلين إن "رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يكذب عليك بقوله إن الضغط العسكري يعيد الأسرى".

وأضافت عائلات الأسرى، "نطلب من الرئيس ترامب توظيف كل أدواته للضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب"، مشيرة إلى أن نتنياهو وحكومته يمزقون إسرائيل والمجتمع ويخاطرون بأرواح الأسرى والجنود.

وكانت حركة حماس قد أفرجت، بموجب الهدنة الهشة التي دخلت حيز النفاذ في يناير الماضي، عن 33 أسيرًا إسرائيليًا مقابل نحو 1900 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال، ولا يزال 59 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة.

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عائلات الأسرى الإسرائيليين دونالد ترامب بنيامين نتنياهو
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