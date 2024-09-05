فيديو| السلطات الألمانية: وفاة المشتبه به في إطلاق النار بميونيخ

وكالات

أعلنت السلطات الألمانية وفاة مشتبه به بإطلاق أعيرة نارية في ساحة في ميونيخ بالقرب من "مركز توثيق جرائم النازية" في المدينة اليوم الخميس.

وقالت السلطات الألمانية إن المشتبه به في حادثة إطلاق النار في ميونيخ، الذي أصيب برصاص الشرطة الألمانية في وقت سابق، توفي في وقت لاحق.

🇩🇪🇮🇱🔫 SHOOTER BLASTS MUNICH'S ISRAELI EMBASSY WITH GUNFIRE -



Panic in Germany as man armed with rifle and bayonet opens fire at Israeli consulate (footage above) near Nazi documentation center, with police shouting at passersby to "run" from scene of chaos.



Shooter… pic.twitter.com/NNaan3zccX — John Spectator (@johnspectator) September 5, 2024

وكانت تقارير على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أفادت بأنه لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين في حادثة إطلاق النار أو وقائع أخرى في المدينة.

ويقع المركز، الذي يوثق تاريخ الدكتاتورية النازية، قرب القنصلية العامة الإسرائيلية في حي ماكسفورشتات بميونيخ.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية إنه وقع "حادث خطير" في ميونيخ، مضيفة أن "حماية المنشآت الإسرائيلية لها أولوية قصوى".

بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن حادث إطلاق نار وقع بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميونيخ الألمانية.

وفور سماع دوي إطلاق نار متكرر بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في العاصمة البافارية ميونيخ، تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث.