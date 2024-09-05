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فيديو| السلطات الألمانية: وفاة المشتبه به في إطلاق النار بميونيخ

12:49 م الخميس 05 سبتمبر 2024

السلطات الألمانية

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وكالات

أعلنت السلطات الألمانية وفاة مشتبه به بإطلاق أعيرة نارية في ساحة في ميونيخ بالقرب من "مركز توثيق جرائم النازية" في المدينة اليوم الخميس.

وقالت السلطات الألمانية إن المشتبه به في حادثة إطلاق النار في ميونيخ، الذي أصيب برصاص الشرطة الألمانية في وقت سابق، توفي في وقت لاحق.

وكانت تقارير على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أفادت بأنه لا مؤشرات حتى الآن على وجود مشتبه بهم آخرين في حادثة إطلاق النار أو وقائع أخرى في المدينة.

ويقع المركز، الذي يوثق تاريخ الدكتاتورية النازية، قرب القنصلية العامة الإسرائيلية في حي ماكسفورشتات بميونيخ.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية إنه وقع "حادث خطير" في ميونيخ، مضيفة أن "حماية المنشآت الإسرائيلية لها أولوية قصوى".

بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن حادث إطلاق نار وقع بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في مدينة ميونيخ الألمانية.

وفور سماع دوي إطلاق نار متكرر بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في العاصمة البافارية ميونيخ، تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث.

السلطات الألمانية ميونيخ حادثة إطلاق النار في ميونيخ
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