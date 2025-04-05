كابول: مسؤول يدعو إيران إلى اتباع "نهج إسلامي تجاه اللاجئين الأفغان"

طهران- (د ب أ)

دعت حركة طالبان، في لقاء وزير شؤون اللاجئين الأفغاني بالوكالة، مع مدير عام شؤون جنوب آسيا بوزارة الخارجية الإيرانية والفريق المرافق، إلى عقد لقاءات مشتركة مع طهران.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم السبت، بأن مولوي عبد الكبير أشار في لقاء مع محمد رضا بهرامي إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، وأشاد باستضافة إيران للاجئين الأفغان على مدى عقود من الزمن، ودعا إلى اعتماد نهج إسلامي تجاه اللاجئين.

وأعلن عن خطط كابول للعودة الطوعية للاجئين الأفغان إلى بلادهم، وكشف عن خطة لبناء 46 مدينة سكنية لإيواء العائدين.

وأكد بهرامي أيضا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لحل التحديات القائمة، مشيرا إلى وجود عدة ملايين من المواطنين الأفغان في إيران، بعضهم يفتقر إلى الوثائق القانونية.

ودعا بهرامي وزير اللاجئين الأفغاني لزيارة طهران.

ورحب الدبلوماسي الإيراني أيضا بخطة أفغانستان لبناء مدن سكنية، معتبرا إياها خطوة إيجابية نحو تسهيل عملية عودة اللاجئين إلى بلادهم.

يأتي الاجتماع متزامنا مع إعلان السلطات الباكستانية أمس الجمعة، عن حملة لإعادة نحو مليون لاجئ أفغاني بالقوة إلى أوطانهم، متجاهلة دعوات جماعات حقوقية عالمية لاستثناء الذين قد يتعرضون لخطر الاضطهاد من قبل نظام طالبان.





